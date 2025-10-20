Ричмонд
Замглавы МИД Рябков: Лавров и Рубио скоро созвонятся для обсуждения саммита

Глава МИД России Сергей Лавров вскоре созвонится с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС. При этом он отметил, что понимания по месту будущей встречи глав внешнеполитических ведомств еще нет.

Источник: РИА "Новости"

«Он приближается, — сказал Рябков, отвечая на вопрос о планах министров провести разговор. — Это вопрос, который, в отличие от очного контакта, в более продвинутой стадии согласования находится».

По словам замминистра, в центре обсуждений глав внешнеполитических ведомств будет украинская повестка. Стороны также планируют обсудить двусторонние отношения, в том числе экономические вопросы.

Ранее президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. Как сообщал Трамп, главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио начинают подготовку к российско-американской встрече в верхах, которая должна состояться в ближайшие две недели в Будапеште. До этого должен состояться телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

