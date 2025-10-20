Замглавы МИД Рябков: Лавров и Рубио скоро созвонятся для обсуждения саммита

Ранее президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. Как сообщал Трамп, главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио начинают подготовку к российско-американской встрече в верхах, которая должна состояться в ближайшие две недели в Будапеште. До этого должен состояться телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.