Замглавы МИД Рябков: Лавров и Рубио скоро созвонятся для обсуждения саммита

«Он приближается, — сказал Рябков, отвечая на вопрос о планах министров провести разговор. — Это вопрос, который, в отличие от очного контакта, в более продвинутой стадии согласования находится».
По словам замминистра, в центре обсуждений глав внешнеполитических ведомств будет украинская повестка. Стороны также планируют обсудить двусторонние отношения, в том числе экономические вопросы.
Ранее президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. Как сообщал Трамп, главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио начинают подготовку к российско-американской встрече в верхах, которая должна состояться в ближайшие две недели в Будапеште. До этого должен состояться телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.