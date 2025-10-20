Ричмонд
В Иране намекнули, что ядерная промышленность осталась цела после атак США

ТЕГЕРАН, 20 окт — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе своего выступления в понедельник в ответ на заявления американского президента Дональда Трампа намекнул, что атомная промышленность осталась цела после июньских атак США по ядерным объектам исламской республики.

Источник: AP 2024

Ранее Трамп заявил, что без проведенной ранее атаки американских военных против Ирана у Тегерана уже могло бы быть ядерное оружие. По его словам, он также не верит в сообщения о якобы амбициях Ирана возобновить свою ядерную программу.

«Президент США гордится тем, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Ну что ж, пусть так и думает!» — сказал Хаменеи, его слова опубликованы в Telegram-канале верховного лидера Ирана.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

