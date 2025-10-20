Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Антоном Лопатиным в Волгограде

В программе форума запланированы мастер-классы от ЦУРа Волгоградской области и церемония награждения победителей конкурса среди молодежных советов на лучшую организацию работы. Завершится мероприятие церемонией возложения цветов к Вечному огню на Мамаевом кургане, в которой примут участие все участники форума.