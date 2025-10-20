Ричмонд
Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Антоном Лопатиным в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с членом Центральной избирательной комиссии России Антоном Лопатиным. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия региона с ЦИК, при этом был отмечен высокий уровень текущего сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

20 октября на «Волгоград Арене» стартовал региональный молодежный форум, организованный Избирательной комиссией Волгоградской области. Мероприятие собрало около 650 участников, включая членов Молодежной избирательной комиссии и представителей молодежных советов. В рамках пленарной сессии Антон Лопатин выступил с лекцией о современной избирательной системе России и цифровых стандартах проведения выборов.

В программе форума запланированы мастер-классы от ЦУРа Волгоградской области и церемония награждения победителей конкурса среди молодежных советов на лучшую организацию работы. Завершится мероприятие церемонией возложения цветов к Вечному огню на Мамаевом кургане, в которой примут участие все участники форума.