Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Антоном Лопатиным в Волгограде

20 октября на «Волгоград Арене» стартовал региональный молодежный форум, организованный Избирательной комиссией Волгоградской области. Мероприятие собрало около 650 участников, включая членов Молодежной избирательной комиссии и представителей молодежных советов. В рамках пленарной сессии Антон Лопатин выступил с лекцией о современной избирательной системе России и цифровых стандартах проведения выборов.
В программе форума запланированы мастер-классы от ЦУРа Волгоградской области и церемония награждения победителей конкурса среди молодежных советов на лучшую организацию работы. Завершится мероприятие церемонией возложения цветов к Вечному огню на Мамаевом кургане, в которой примут участие все участники форума.