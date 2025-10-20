Глава МИД Польша Сикорский: вопрос о кредите Украине из активов РФ близок к решению

Евросоюз близок к «благополучному разрешению» вопроса о выделении Украине кредита в размере 140 млрд евро под обеспечение замороженных российских активов, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, соглашение может быть достигнуто до конца года. Ранее Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подтвердил, что ЕК намерена экспроприировать замороженные на Западе активы России до конца 2025 года. Однако планам Брюсселя активно противятся Венгрия и Бельгия, опасающиеся юридических последствий и ответных мер со стороны Москвы.