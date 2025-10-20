Политолог: Трамп хочет ослабить Россию заморозкой фронта

«Что Владимир Зеленский, что Трамп говорят о необходимости остановить боевые действия на текущей линии фронта. Они хотят ослабить нас. Им главное нас остановить, потом укрепиться и уже не дать РФ дальше наступать», — рассказал эксперт.
Перенджиев считает, что Украина в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять международные договоренности. Политолог также напомнил, что Зеленский не собирался останавливать боевые действия, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Сегодня же Киеву выгодно приостановить наступление ВС России и дать передышку своим войскам.
Как ранее заявил пресс-серетарь президента РФ Дмитрий Песков, российская позиция относительно прекращения боевых действий на существующих линиях соприкосновения остается неизменной. Он назвал сообщения о заморозке фронта газетными спекуляциями, которые появляются уже не в первый раз.