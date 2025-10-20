В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за диверсии с 14 лет

В действующем законодательстве уже допускается привлечение к уголовной ответственности с 14 лет. Среди преступлений, за которые наказывают с этого возраста, — убийство, похищение человека, грабеж, теракт, участие в террористическом сообществе или обучение в целях осуществления террористической деятельности. В пояснительной записке к законопроекту указано, что его цель — устранить «законодательный пробел», установив аналогичный возрастной порог за преступления диверсионной направленности.