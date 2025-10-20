Ричмонд
Политолог оценил, может ли Трамп принудить Киев к миру с Москвой

Американский президент Дональд Трамп имеет инструменты воздействия на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы принудить его к компромиссу с Москвой. Такое мнение политолог Александр Асафов высказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, применение рычагов давления в отношении президента Украины зависит от намерений Трампа. Александр Асафов уточнил, что американский политик способен применить такие меры воздействия на Киев, как отказ от предоставления разведывательной информации, прекращение поставок боекомплектов к имеющимся в арсенале установкам, пишет «Лента.ру».

«И это мы говорим только о прямых рычагах, а есть ведь еще много косвенных», — говорит политолог.

Астафьев добавил, что Трамп, в случае если потребуется заставить украинские власти поступить определенным образом, может действовать опосредованно. Например, может ослабить антироссийские санкции или уговорить союзников по НАТО принять определенные решения.

По словам политолога, в настоящее время Дональд Трамп заинтересован в затягивании процесса урегулирования противостояния между Киевом и Москвой, а не в перемирии между ними. Политик понимает, что его победы в миротворческой деятельности быстро забываются, поэтому хочет оставаться как миротворец в информационном поле как можно дольше.

«Он в любой момент может принудить Зеленского к чему угодно, для этого достаточно политической воли», — заверил Асафов. Эксперт уточнил, что на решения Трампа также влияет позиция союзников по Североатлантическому альянсу. Они пока против капитуляции Зеленского, поэтому Трамп учитывает их интересы.

Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме по поводу урегулирования конфликта с Москвой состоялись в Вашингтоне 17 октября. СМИ сообщали, что во время закрытой части встречи американский президент настаивал, чтобы его украинский коллега согласился на условия Кремля. Зеленский якобы ответил, что пока не готов к компромиссам. Позднее стало известно, что украинская делегация не заключила договоренности, на которые рассчитывала.

