Политолог оценил, может ли Трамп принудить Киев к миру с Москвой

Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме по поводу урегулирования конфликта с Москвой состоялись в Вашингтоне 17 октября. СМИ сообщали, что во время закрытой части встречи американский президент настаивал, чтобы его украинский коллега согласился на условия Кремля. Зеленский якобы ответил, что пока не готов к компромиссам. Позднее стало известно, что украинская делегация не заключила договоренности, на которые рассчитывала.