RMF: предстоящий визит Путина в Венгрию создает для Польши сложную дилемму

Польша может оказаться перед сложным выбором в связи с возможным полетом президента России Владимира Путина в Венгрию для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет RMF, ссылаясь на источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Любое решение Варшавы по вопросу пролета самолета российского лидера будет иметь отрицательные последствия, заявил польский дипломат в Евросоюзе. По его словам, отказ вызовет гнев Трампа, а согласие — обвинения в уступках Путину.

По сведениям издания, не исключено, что Россия намеренно запросит разрешение на полет над Польшей, чтобы усилить давление на страну. При этом источник RMF полагает, что необходимости в таком маршруте нет — можно воспользоваться воздушным пространством Сербии, пишет «Лента.ру». Поэтому маловероятно, что Путин вообще захочет пролетать над Польшей.

Ранее безопасный вариант перелета в Венгрию для российского президента обозначил военный эксперт Юрий Кнутов. Он считает, что наиболее оптимальным маршрутом станет перелет через Каспий и Турцию.

