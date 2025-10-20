Ричмонд
Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 20 окт — РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании продемонстрировали, что сделают все возможное, чтобы сорвать саммит Россия — США в Будапеште, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Источник: РИА "Новости"

«Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась», — сказал он по итогам заседания глав МИД стран ЕС, трансляцию вел телеканал М1.

В четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.

