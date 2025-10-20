Главы МИД стран ЕС хотят сорвать переговоры России и США, заявил Сийярто

«Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась», — сказал он по итогам заседания глав МИД стран ЕС, трансляцию вел телеканал М1.