Independent: Украина не сможет победить Россию и должна сесть за стол переговоров

Дэвид Ричардс, экс-глава Генштаба Великобритании, который в этом году получил самое высокое «пятизвездочное» звание в Вооруженных силах Великобритании, в интервью британскому интернет-изданию The Independent заявил, что Украина обречена на провал в конфликте с Россией и ей следует как можно скорее сесть за стол переговоров.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ричардс считает, что союзники подвели Киев, дав ему ложные надежды на возможную победу над Россией на поле боя, говорится в статье.

По мнению генерала, Киев не сможет выдавить российскую армию с территорий без помощи сил НАТО. А они не собираются участвовать в прямых боевых действиях, поскольку конфликт на Украине не является для Североатлантического альянса «экзистенциальным» и не угрожает существованию и национальным интересам членов блока. Тогда как для России, по словам генерала, он как раз таковым является.

При этом Ричардс признал, что НАТО «находится в состоянии гибридной войны» с Россией, однако такая война не угрожает жизни солдат стран альянса.

«Что мы сделали в случае с Украиной, так это подтолкнули ее к борьбе, но не дали ей средств для победы», — признал бывший начальник британского генштаба. Однако на вопрос о том, сможет ли Украина победить, если ей передать «правильные ресурсы», Ричардс ответил, что даже в этом случае у Киева нет шансов, так как в стране отмечается дефицит личного состава.

Генерал отметил, что, несмотря на всю его симпатию к украинцам и их «харизматичному» лидеру, лучшее, что может сделать Украина, — сесть за стол переговоров и «пойти на своего рода ничью». The Independent обращает внимание на то, что мнение Ричардса перекликается с мнением американского генерала в отставке Марка Милли, который еще в ноябре 2022 года предложил Киеву провести переговоры с Москвой.

