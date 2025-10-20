Independent: Украина не сможет победить Россию и должна сесть за стол переговоров

«Что мы сделали в случае с Украиной, так это подтолкнули ее к борьбе, но не дали ей средств для победы», — признал бывший начальник британского генштаба. Однако на вопрос о том, сможет ли Украина победить, если ей передать «правильные ресурсы», Ричардс ответил, что даже в этом случае у Киева нет шансов, так как в стране отмечается дефицит личного состава.