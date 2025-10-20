Эксперт дал прогноз о результатах встречи Путина и Трампа в Венгрии

По мнению Александра Перенджиева, серьезного прогресса в урегулировании противостояния Москвы и Киева в результате встречи Трампа и Путина в Будапеште ждать не стоит. Эксперт уточнил, что в ответ на требования американского лидера Кремль не согласится поставить на паузу боевые действия, так как России необходимо освободить свои территории. Киев также не намерен пока отводить свои войска, значит, наступление в зоне СВО будет продолжено.