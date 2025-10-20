Эксперт дал прогноз о результатах встречи Путина и Трампа в Венгрии

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Венгрии президент России намерен обсудить с американским лидером процесс разрешения украинского кризиса и перезагрузку отношений с США. По словам пресс-секретаря президента, американская и российская стороны уже активно готовятся к проведению двусторонней встречи, пишет «Инфо 24».
По мнению Александра Перенджиева, серьезного прогресса в урегулировании противостояния Москвы и Киева в результате встречи Трампа и Путина в Будапеште ждать не стоит. Эксперт уточнил, что в ответ на требования американского лидера Кремль не согласится поставить на паузу боевые действия, так как России необходимо освободить свои территории. Киев также не намерен пока отводить свои войска, значит, наступление в зоне СВО будет продолжено.
«Если и будет какой-то результат, то, скорее всего, в вопросах международной ядерной безопасности. Возможно, президентам удастся договориться о продлении действия договора о стратегических наступательных вооружениях», — предположил эксперт.
Политолог добавил, что результатом встречи в Венгрии станет договоренность о реализации экономических проектов США и России. Так, по словам эксперта, два лидера, скорее всего, обсудят совместное освоение Арктики, которое является приоритетным вопросом для Вашингтона.
«Я думаю, что будут подвижки в разработке общих транспортных коридоров между Россией и США. При этом речь пойдёт не только о строительстве тоннеля между Чукоткой и Аляской, но и о Северном Кавказе, в частности о Зангезурском коридоре, который также называют “маршрутом Трампа”», — уточнил Перенджиев.
Он акцентировал внимание на том, что многие ждут, что именно украинский вопрос станет главным на саммите в Будапеште, но, скорее всего, обсуждаться в основном будут экономические проекты.
Напомним, договоренность о проведении двустороннего саммита была достигнута во время телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. Политики беседовали около двух часов и условились о встрече, дата которой зависит от работы групп подготовки со стороны Кремля и Белого дома.