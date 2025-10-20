Захарова раскритиковала Каллас за слова про саммит в Будапеште

«Ну посмотрите, от дипломатии там нет ничего. Не то что ни следа не осталось, там просто изначально ничего не было. И при этом человек обладает полномочиями и какими-то возможностями творить внешнюю политику целого Европейского союза и говорить от имени и по поручению как бы европейских западноевропейских стран, стран — членов Европейского союза. Хочется задать вопрос. Кто-то ей поручал это говорить?» — заявила Захарова.
По мнению официального представителя МИДа, бывший верховный представитель объединения по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель был профессиональным дипломатом. Однако в современных условиях Захарова не видит подходящего кандидата на должность главы евродипломатии.
Захарова уверена, что представители общественности и выдающиеся деятели Европейского союза находятся в отчаянии от подобных заявлений и «совершенно не знают, как на это повлиять». Она считает, что «этот процесс» не удается остановить никому.
Ранее, 20 октября, Каллас заявила, что Брюсселю не совсем приятно, что президент России Владимир Путин приедет в Будапешт для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Каллас также выразила надежду, что в Будапеште пройдет встреча между Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, и одобрила «любые усилия Трампа», которые будут направлены на установление мира.