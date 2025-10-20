Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предложил снять кино об Освальде, отметив, что тему обсуждал Трамп

Лукашенко предложил россиянам снять совместно фильм про Ли Харви Освальда.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил россиянам снять совместный фильм про Ли Харви Освальда, отметив, что эта тема активно поднималась в США Дональдом Трампом, пишет БелТА.

Предложение снять фильм на эту тему совместно с россиянами, президент Беларуси Александр Лукашенко высказал 20 октября на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым. Он подчеркнул, что Беларусь в этом заинтересована и готова предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования фильма.

Говоря об актуальности такого кино, Александр Лукашенко отметил:

— Эта тема в Соединенных Штатах Америки нынешним президентом Дональдом Трампом активно поднималась. Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм.

Напомним, что президент США Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе. Сразу же по подозрению в убийстве был арестован Ли Харви Освальд. Сам он отрицал свою причастность к этому преступлению. Его вина не была доказана. Через два дня после задержания Освальда застрелил в холле полицейского управления владелец ночного клуба Джек Руби.

Как известно, Освальд в октябре 1959 переехал в СССР. Он прибыл в Москву, а затем отправился в Минск, где провел почти два с половиной года. Освальд работал токарем на радиозаводе. В марте 1961-го он познакомился на танцах в Доме культуры профсоюзов с Мариной Прусаковой, а в апреле они уже поженились и стали жить в квартире Освальда на улице Коммунистической. В феврале 1962-го у них родилась дочь Джун. А в мае семья уехала в США.

Ранее мы писали, как обвиненный в убийстве Кеннеди 60 лет назад Ли Харви Освальд работал и нашел свою любовь в Минске.

Еще рассказали, что Ли Харви Освальд ударил свою жену из Минска из-за письма в СССР, а она оскорбляла его мужскую гордость: что касается Беларуси в 1500 рассекреченных США документах об убийстве президента Кеннеди.

Кроме того, прочитайте, что основателем знаменитого лагеря «Артека» на берегу Черного моря был уроженец Гродно, чья жизнь связана с семьей Ленина и даже с Миледи из «Трех мушкетеров».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше