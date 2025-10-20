Лукашенко предложил снять кино об Освальде, отметив, что тему обсуждал Трамп

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил россиянам снять совместный фильм про Ли Харви Освальда, отметив, что эта тема активно поднималась в США Дональдом Трампом, пишет БелТА.
Предложение снять фильм на эту тему совместно с россиянами, президент Беларуси Александр Лукашенко высказал 20 октября на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым. Он подчеркнул, что Беларусь в этом заинтересована и готова предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования фильма.
Говоря об актуальности такого кино, Александр Лукашенко отметил:
— Эта тема в Соединенных Штатах Америки нынешним президентом Дональдом Трампом активно поднималась. Если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм.
Напомним, что президент США Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе. Сразу же по подозрению в убийстве был арестован Ли Харви Освальд. Сам он отрицал свою причастность к этому преступлению. Его вина не была доказана. Через два дня после задержания Освальда застрелил в холле полицейского управления владелец ночного клуба Джек Руби.
Как известно, Освальд в октябре 1959 переехал в СССР. Он прибыл в Москву, а затем отправился в Минск, где провел почти два с половиной года. Освальд работал токарем на радиозаводе. В марте 1961-го он познакомился на танцах в Доме культуры профсоюзов с Мариной Прусаковой, а в апреле они уже поженились и стали жить в квартире Освальда на улице Коммунистической. В феврале 1962-го у них родилась дочь Джун. А в мае семья уехала в США.
Ранее мы писали, как обвиненный в убийстве Кеннеди 60 лет назад Ли Харви Освальд работал и нашел свою любовь в Минске.
Еще рассказали, что Ли Харви Освальд ударил свою жену из Минска из-за письма в СССР, а она оскорбляла его мужскую гордость: что касается Беларуси в 1500 рассекреченных США документах об убийстве президента Кеннеди.
Кроме того, прочитайте, что основателем знаменитого лагеря «Артека» на берегу Черного моря был уроженец Гродно, чья жизнь связана с семьей Ленина и даже с Миледи из «Трех мушкетеров».