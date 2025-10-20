Лукашенко предложил снять кино об Освальде, отметив, что тему обсуждал Трамп

Как известно, Освальд в октябре 1959 переехал в СССР. Он прибыл в Москву, а затем отправился в Минск, где провел почти два с половиной года. Освальд работал токарем на радиозаводе. В марте 1961-го он познакомился на танцах в Доме культуры профсоюзов с Мариной Прусаковой, а в апреле они уже поженились и стали жить в квартире Освальда на улице Коммунистической. В феврале 1962-го у них родилась дочь Джун. А в мае семья уехала в США.