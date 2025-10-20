Fox: в США законопроект о санкциях против России набирает обороты, несмотря на сомнения Трампа

Согласно статье, лидер сенатского большинства Джон Тун в четверг заявил, что сенат в ближайшие 30 дней может рассмотреть санкции, предложенные сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем.
Как утверждает Fox, законодатели, представляющие обе партии США, считают, что законопроект о санкциях готов к рассмотрению. Сенаторы, такие как Блюменталь, заявили, что эти санкции могут стать недостающим компонентом для прекращения трехлетнего конфликта.
Издание поясняет, что в своем нынешнем виде законопроект предоставил бы Трампу расширенные полномочия блокировать продажу российских энергоносителей, запретить выдачу виз россиянам, приостановить инвестиционные листинги, ввести тарифы в размере до 500%, если президент решит, что Россия не предпринимает добросовестных усилий по прекращению боевых действий. Законопроект предусматривает некоторые исключения по гуманитарным соображениям, указывает Fox.
В дополнение к 84 соавторам в сенате, у законопроекта есть 113 соавторов в палате представителей, уточняет издание. Несмотря на широкую поддержку, Тун предупредил, что, прежде чем выносить законопроект на голосование, следует рассмотреть ряд «технических» аспектов.
Брайан Фитцпатрик, спонсор законопроекта в палате представителей, отметил, что документ пользуется «ошеломительной» двухпартийной поддержкой, а каждый день промедления с введением санкций в отношении России — «это подарок Путину»: «Мы должны предоставить президенту (Трампу) все средства, чтобы положить конец этой войне и обеспечить мир с помощью силы. Тем самым Америка возьмет на себя лидерство».
* Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов