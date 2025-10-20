Fox: в США законопроект о санкциях против России набирает обороты, несмотря на сомнения Трампа

Брайан Фитцпатрик, спонсор законопроекта в палате представителей, отметил, что документ пользуется «ошеломительной» двухпартийной поддержкой, а каждый день промедления с введением санкций в отношении России — «это подарок Путину»: «Мы должны предоставить президенту (Трампу) все средства, чтобы положить конец этой войне и обеспечить мир с помощью силы. Тем самым Америка возьмет на себя лидерство».