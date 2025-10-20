Ричмонд
Fox: в США законопроект о санкциях против России набирает обороты, несмотря на сомнения Трампа

Комментарии руководства американского сената указывают на то, что парламентарии вскоре рассмотрят санкции в отношении России, хотя остаются сомнения в том, что их поддержит Дональд Трамп, сообщает американский канал Fox News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, лидер сенатского большинства Джон Тун в четверг заявил, что сенат в ближайшие 30 дней может рассмотреть санкции, предложенные сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем.

Это противоречит тому, что в четверг сказал журналистам Трамп, который считает, что «сейчас не самое подходящее время» для введения санкций в отношении России, подчеркивает издание.

Как утверждает Fox, законодатели, представляющие обе партии США, считают, что законопроект о санкциях готов к рассмотрению. Сенаторы, такие как Блюменталь, заявили, что эти санкции могут стать недостающим компонентом для прекращения трехлетнего конфликта.

Издание поясняет, что в своем нынешнем виде законопроект предоставил бы Трампу расширенные полномочия блокировать продажу российских энергоносителей, запретить выдачу виз россиянам, приостановить инвестиционные листинги, ввести тарифы в размере до 500%, если президент решит, что Россия не предпринимает добросовестных усилий по прекращению боевых действий. Законопроект предусматривает некоторые исключения по гуманитарным соображениям, указывает Fox.

В дополнение к 84 соавторам в сенате, у законопроекта есть 113 соавторов в палате представителей, уточняет издание. Несмотря на широкую поддержку, Тун предупредил, что, прежде чем выносить законопроект на голосование, следует рассмотреть ряд «технических» аспектов.

Он также заявил, что для оказания «эффективного» давления на Москву, которое подразумевают конгрессмены, законопроекту потребуется поддержка международного сообщества.

Брайан Фитцпатрик, спонсор законопроекта в палате представителей, отметил, что документ пользуется «ошеломительной» двухпартийной поддержкой, а каждый день промедления с введением санкций в отношении России — «это подарок Путину»: «Мы должны предоставить президенту (Трампу) все средства, чтобы положить конец этой войне и обеспечить мир с помощью силы. Тем самым Америка возьмет на себя лидерство».

* Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов

