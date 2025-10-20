В Молдове разгорелись споры вокруг открытия первого заседания парламента: На данный момент названа кандидатура Зинаиды Гречаной

Учредительное заседание парламента нового созыва проведёт Зинаида Гречаная.
Ранее было объявлено, что Владимир Воронин, как старейший депутат, должен был председательствовать на первом заседании. Однако, лидер коммунистов отказался от этой церемонии. Среди причин он назвал то, что новый состав народных избранников «не отражает реальные предпочтения молдавского общества».
Его должен был заменить прошедший по спискам PAS Николай Ботгрос.
Кстати, сначала депутат PAS Николае Ботгрос не только согласился открыть первое заседание нового созыва, но и заявил, что для него это честь.
А потом то ли передумал, то ли не честь. Но всё это после разговора с Игорем Гросу.
Следующий кандидат на открытие учредительное заседание парламента нового созыва — Зинаида Гречаная.
Напомним, что согласно Регламенту Парламента Республики Молдова, первое заседание нового созыва открывает депутат, проработавший в Парламенте Молдовы наибольшее количество созывов, а при равенстве такого числа созывов — депутат, который старше по возрасту.
