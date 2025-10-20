Reuters узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио

По его словам, на встрече в пятницу (имеются в виду переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме) американские чиновники сообщили, что Рубио планирует встречу с Лавровым на предстоящий четверг.
За день до встречи с Зеленским Трамп поговорил по телефону с президентом Владимиром Путиным, они условились о встрече в Будапеште в ближайшие недели.
Материал дополняется.
