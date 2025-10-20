Ричмонд
Лавров и Рубио провели телефонный разговор

Глава МИД России и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, сообщили в МИД России. Стороны обсудили конкретные шаги по реализации договоренностей лидеров двух стран.

Источник: РИА "Новости"

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом США Д. Трампом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

Reuters передавало со ссылкой на источник, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио может состояться уже в ближайший четверг, 23 октября.

Ранее президент Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. Как сообщал господин Трамп, главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио начинают подготовку к российско-американской встрече в верхах, которая должна состояться в ближайшие две недели в Будапеште. До этого должен состояться телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Подробнее о грядущем саммите лидеров России и США — в материале «Ъ» «Надо лучше встречаться».

