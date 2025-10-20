Посол МИД Мирошник предупредил о провокациях ЕС и Киева перед саммитом в Венгрии

«Публикации, подобные той, что недавно вышла в газете Financial Times, в которой говорится, что Трамп якобы кричал на Зеленского во время последней встречи в Белом доме, — это откровенный вброс, чтобы оказать давление на самого американского президента перед его встречей с Путиным в Венгрии. Подобного рода эмоциональные преувеличения ~будут сделаны еще не раз~», — сказал политолог.