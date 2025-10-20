В Смольном обсуждают повышение штрафов за неоплату парковок

В последние дни в соцсетях появились публикации о том, что после введения новых тарифов на парковку в некоторых случаях оплатить штраф дешевле, чем парковочную сессию. Так, основатель сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров отметил, что если умножить максимальную стоимость сессии в 360 рублей на 12 часов — период взимания платы за парковку в Петербурге — получится 4,3 тыс. рублей, при этом штраф за неоплату составляет только 3 тыс. рублей.