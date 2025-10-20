Токаев назначил нового посла в США

«Указом главы государства Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исландии, Ирландии по совместительству».
Магжан Ильясов родился 26 августа 1974 года в Алматы.
В 1996 года окончил Казахский государственный университета мировых языков, в 2013 году — Школу государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.
Свою дипломатическую службу начал в 1996 году с должности референта, затем продолжил в качестве атташе Главного управления международных организаций и международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК.
С 1999 по 2003 годы работал консультантом протокольной службы Администрации президента РК.
Далее с 2003 по 2005 годы являлся главным экспертом Группы организационного и документационного обеспечения Канцелярии президента РК.
С 2005 по 2012 годы работал в Центре внешней политики Администрации президента РК, где начинал главным экспертом и дослужился до заведующего Центром.
В 2013—2016 годах был советником президента РК — заведующим Центром внешней политики Администрации президента РК.
В 2016—2020 годах был послом Казахстана в Нидерландах и постоянным представителем РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.
С 2020 по 2022 годы являлся постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.
До назначения послом Казахстана в США с 2022 года был послом Казахстана в Великобритании, а также в Ирландии и Исландии по совместительству.
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Владеет английским и немецким языками.
