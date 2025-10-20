МИД Венгрии не исключил, что Сийярто летит в Вашингтон обсуждать саммит РФ — США

«Скоро станет известно», — так в МИД Венгрии ответили «Ъ» на вопрос, будет ли обсуждаться подготовка саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Вашингтон.
В венгерском внешнеполитическом ведомстве не привели подробностей о том, с кем Сийярто планирует встретиться в США.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Будапеште в ближайшие дни. Об этом лидеры объявили по итогам телефонного разговора 16 октября. Главной темой переговоров станет украинское урегулирование.