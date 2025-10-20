Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Венгрии не исключил, что Сийярто летит в Вашингтон обсуждать саммит РФ — США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 21 октября посетит Вашингтон, подтвердили «Ъ» в МИД Венгрии. Там не исключили, что цель визита Сийярто — подготовка саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Источник: Reuters

«Скоро станет известно», — так в МИД Венгрии ответили «Ъ» на вопрос, будет ли обсуждаться подготовка саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Вашингтон.

В венгерском внешнеполитическом ведомстве не привели подробностей о том, с кем Сийярто планирует встретиться в США.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Будапеште в ближайшие дни. Об этом лидеры объявили по итогам телефонного разговора 16 октября. Главной темой переговоров станет украинское урегулирование.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше