Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал закон об ответственности за незаконные действия с дронами

Президент Беларуси подписал закон об ответственности за незаконные действия с БПЛА.

Источник: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об ответственности за незаконные действия с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщили 20 октября в пресс-службе белорусского президента.

Уточняется, что Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности». Сделано это для усиления охраны воздушного пространства Беларуси.

Таким образом, устанавливается административная ответственность за незаконные ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Сообщается, что законом также устанавливается уголовная ответственность за аналогичные действия, совершенные повторно после наложения административного взыскания.

Следует учесть, что основные положения закона вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее мы писали, что Лукашенко предложил снять кино об Освальде, отметив, что тему обсуждал Трамп.

Еще рассказали, что глава Нацбанка Головченко сказал белорусам, что делать с долларами.

Кроме того, Минфин Беларуси заявил о росте налога на недвижимость для владельцев больших квартир и домов: «Они есть, их тысячи на самом деле».

Прочитайте, что налоговая проверила ночные заведения Минска и выявила нарушения: «Выплата заработной платы в “конвертах”.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше