Лукашенко подписал закон об ответственности за незаконные действия с дронами

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об ответственности за незаконные действия с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщили 20 октября в пресс-службе белорусского президента.
Уточняется, что Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности». Сделано это для усиления охраны воздушного пространства Беларуси.
Таким образом, устанавливается административная ответственность за незаконные ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов.
Сообщается, что законом также устанавливается уголовная ответственность за аналогичные действия, совершенные повторно после наложения административного взыскания.
Следует учесть, что основные положения закона вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.
