Президент Мадагаскара назначил нового премьер-министра

Тем не менее, 13 октября стало известно, что Радзуэлина покинул страну, заявив, что это было связано с попытками покушения на него. При этом он также отмечал, что не намерен уходить в отставку и прибег лишь к «стратегическому отступлению». Однако вскоре Национальная ассамблея Мадагаскара объявила об отстранении его от должности президента. После этого президентом на переходный период был назначен полковник вооруженных сил Мадагаскара Майкл Рандрианирина. -0-