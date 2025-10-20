Президент Мадагаскара назначил нового премьер-министра

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министром Мадагаскара назначен Херинцалама Радзаунаривелу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В коммюнике администрации временного президента страны Майкла Рандрианирины указывается, что Радзаунаривелу назначен главой правительства на переходный период.
Внутриполитический кризис на Мадагаскаре начался 25 сентября в связи с массовыми выступлениями молодежи против отключений электричества и воды, которые затем переросли в требования отставки президента Андри Радзуэлины. Глава государства при этом заявлял, что готов к диалогу с оппозицией и отказывался покидать пост президента.
Тем не менее, 13 октября стало известно, что Радзуэлина покинул страну, заявив, что это было связано с попытками покушения на него. При этом он также отмечал, что не намерен уходить в отставку и прибег лишь к «стратегическому отступлению». Однако вскоре Национальная ассамблея Мадагаскара объявила об отстранении его от должности президента. После этого президентом на переходный период был назначен полковник вооруженных сил Мадагаскара Майкл Рандрианирина. -0-