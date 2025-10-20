Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп рассказал, что обсудили Лавров и Рубио по телефону

Разговор глав внешнеполитических ведомств прошел вслед за телефонной беседой двух президентов 16 октября. Обсуждались дальнейшие шаги согласно договоренностям Путина и Трампа.

Источник: РБК

Телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова был посвящен дальнейшим шагам после беседы по телефону между президентами двух стран Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщил Госдеп.

Главы государств поговорили 16 октября, перед встречей американского лидера с Владимиром Зеленским, по инициативе российской стороны.

«Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долговременного урегулирования войны между Россией и Украиной в соответствии с видением президента Трампа», — сказано в сообщении американского дипведомства.

Ранее о беседе сообщил российский МИД. «Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий», которых достигли Путин и Трамп в разговоре, отметило ведомство.

Источник Reuters сообщал, что Лавров и Рубио могут встретиться в этот четверг, 23 октября. Как указывал Трамп, в ходе контактов дипломаты должны определить параметры встречи президентов в ближайшие недели.

Место уже выбрано — это Будапешт, об этом Трамп и Путин договорились в ходе телефонной беседы. По словам Юрия Ушакова, помощника российского президента, Украине во время разговора было уделено особое внимание. Путин отметил заинтересованность российской стороны в достижении мирного урегулирования, но подчеркнул, что стратегическая инициатива в конфликте сейчас у России.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше