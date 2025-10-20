Госдеп рассказал, что обсудили Лавров и Рубио по телефону

Место уже выбрано — это Будапешт, об этом Трамп и Путин договорились в ходе телефонной беседы. По словам Юрия Ушакова, помощника российского президента, Украине во время разговора было уделено особое внимание. Путин отметил заинтересованность российской стороны в достижении мирного урегулирования, но подчеркнул, что стратегическая инициатива в конфликте сейчас у России.