Москвич подобрал чужой пакет с валютой на 1,6 млн российских рублей, ему грозит срок

В Москве мужчина присвоил себе пакет с деньгами в иностранной валюте на сумму более 1,6 млн российских рублей, который выпал у прохожего из кармана, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. Об этом информирует РИА Новости.
Предварительно удалось установить, что потерпевший вместе с женой шел по Новослободской улице в Москве, в это время у него из кармана куртки выпал пакет с деньгами в иностранной валюте. Самостоятельные поиски денежных средств закончились безрезультатно, поэтому мужчина обратился в полицию.
Полицейские выяснили, что пакет подобрал 62-летний москвич, который следовал за прохожим. Пакет с деньгами он забрал себе. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело о краже. Отмечается, что максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
В МВД РФ подчеркнули, что если гражданин нашел чужое имущество, но не сообщил об этом в полицию или органы местного самоуправления, а затем присвоил себе, то такие действия квалифицируются как кража.