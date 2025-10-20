Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за диверсии

«Я разговаривал с родителями детей, которые попали в подобную ситуацию. Мы выяснили, что в основном это родители, которые просто не занимаются воспитанием своих детей. За детьми надо следить — с детьми надо работать. Во всяком случае, детям надо объяснять: что есть хорошо и что есть плохо. [Родителям, которые] ответственно подходят к воспитанию, чаще всего это не грозит», — сказал он.