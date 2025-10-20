Теперь и Конституционный суд жаждет репрессий из-за критики в свой адрес: Новый парламент в Молдове ещё не начал работу, а эта провластная структура уже обратилась с просьбой «усовершенствовать закон по б

Конституционный суд обратился в парламент с просьбой усовершенствовать закон по борьбе с дезинформацией и иностранным вмешательством в избирательные процессы после признания парламентских выборов 28 сентября состоявшимися.
Несмотря на то, что суд подтвердил результаты выборов и признал действительными мандаты избранных депутатов, члены инстанции обращают внимание на «факты распространения политической рекламы и заведомо ложной информации в соцсетях с использованием сети недостоверных аккаунтов, усиленных искусственным интеллектом».
Суд подчеркнул, что, по мнению международных наблюдателей, избирательный процесс был отмечен «иностранным вмешательством и “гибридными атаками”, координируемыми внешними государственными субъектами, включая, конечно же “Руку Москвы”.
«Широко распространенная дезинформация может создать серьезную угрозу праву избирателей быть избранными и голосовать и, следовательно, привести к нарушениям основных прав на свободные и подлинные выборы. Дезинформация может подавлять политическую активность, порождать недоверие к демократическим институтам и препятствовать осознанному участию в государственных делах».
При этом суд постановил, что в случае «иностранного вмешательства, способного повлиять на свободное волеизъявление народа, государство должно принять позитивные меры для защиты целостности своих избирательных процессов и держать эти меры под контролем».
КС просит парламент «рассмотреть настоящее обращение и сообщить о результатах его рассмотрения в срок, установленный законом».
В ПАС настолько боятся потерять власть, что заранее перестраховываются?
