Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теперь и Конституционный суд жаждет репрессий из-за критики в свой адрес: Новый парламент в Молдове ещё не начал работу, а эта провластная структура уже обратилась с просьбой «усовершенствовать закон по б

КС обратился в парламент с просьбой усовершенствовать закон по борьбе с дезинформацией и иностранным вмешательством в избирательные процессы.

Источник: Комсомольская правда

Конституционный суд обратился в парламент с просьбой усовершенствовать закон по борьбе с дезинформацией и иностранным вмешательством в избирательные процессы после признания парламентских выборов 28 сентября состоявшимися.

Несмотря на то, что суд подтвердил результаты выборов и признал действительными мандаты избранных депутатов, члены инстанции обращают внимание на «факты распространения политической рекламы и заведомо ложной информации в соцсетях с использованием сети недостоверных аккаунтов, усиленных искусственным интеллектом».

Суд подчеркнул, что, по мнению международных наблюдателей, избирательный процесс был отмечен «иностранным вмешательством и “гибридными атаками”, координируемыми внешними государственными субъектами, включая, конечно же “Руку Москвы”.

«Широко распространенная дезинформация может создать серьезную угрозу праву избирателей быть избранными и голосовать и, следовательно, привести к нарушениям основных прав на свободные и подлинные выборы. Дезинформация может подавлять политическую активность, порождать недоверие к демократическим институтам и препятствовать осознанному участию в государственных делах».

При этом суд постановил, что в случае «иностранного вмешательства, способного повлиять на свободное волеизъявление народа, государство должно принять позитивные меры для защиты целостности своих избирательных процессов и держать эти меры под контролем».

КС просит парламент «рассмотреть настоящее обращение и сообщить о результатах его рассмотрения в срок, установленный законом».

В ПАС настолько боятся потерять власть, что заранее перестраховываются?

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.

Пусть хоть волшебник придет сюда, но если у него газ будет стоить 25 леев, а в соседней стране 15 леев, понятно, кто будет рентабельнее (далее…).

«Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.

Рассказываем, как изменилась жизнь в Молдове после 28 сентября (далее…).

Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.

Нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября (далее…).