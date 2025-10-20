Трамп предупредил о возможной приостановке поставок деталей для самолетов в КНР

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности приостановки поставок запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.
Трамп отметил, что США рассматривают различные меры давления на китайскую сторону в ответ на угрозы, связанные с редкоземельными элементами.
«Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», — сказал американский лидер.
Дональд Трамп также сообщил о планах возможного визита в Китай в начале 2026 года, что рассматривается как шаг, способный способствовать нормализации двусторонних отношений.
Ранее KP.RU писал, что Трамп обвинил Китай в намеренном создании препятствий для американских фермеров. По мнению главы Белого дома, КНР самостоятельно выращивает сою и не закупает ее у США, что наносит ущерб интересам американской сельскохозяйственной отрасли.