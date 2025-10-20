Рубио заявил Лаврову о важности сотрудничества РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о важности сотрудничества Москвы и Вашингтона для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине.
«Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», — следует из обнародованного заявления пресс-службы госдепартамента Соединенных Штатов.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что разговор Рубио и Лаврова состоялся в развитие телефонной беседы президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.
Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сроки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа могут быть известны по результатам телефонных переговоров между Сергеем Лавровым и Марко Рубио.