Войска Мьянмы отбили у повстанцев лагерь с рабами-россиянами

Правительственные войска Мьянмы вернули контроль над двумя военными базами, которые были захвачены повстанцами в 2024 году. Также военные заняли расположенный в штате Карен у таиландской границы мошеннический кол-центр, где в рабских условиях содержались иностранцы, включая россиян. Об этом информирует новостной портал Eleven Media.