Войска Мьянмы отбили у повстанцев лагерь с рабами-россиянами

Правительственные войска Мьянмы вернули контроль над двумя военными базами, которые были захвачены повстанцами в 2024 году. Также военные заняли расположенный в штате Карен у таиландской границы мошеннический кол-центр, где в рабских условиях содержались иностранцы, включая россиян. Об этом информирует новостной портал Eleven Media.
«В ходе наступления войска Татмадо (правительственных вооружённых сил Мьянмы) также заняли и зачистили печально известный “KK Park” недалеко от границы Мьянмы и Таиланда», — отмечается в сообщении.
Согласно данным издания, в районе нахождения «KK Park» произошло шесть крупных и 52 мелких столкновения с повстанцами. После этих боев на территории кол-центра были обнаружены тела десяти погибших, 16 единиц оружия и боеприпасы к ним.
«На территории “KK Park” было обнаружено и изъято 30 приёмников спутниковой системы связи Starlink и сопутствующие предметы», — сообщает источник.
Внутри зданий, которых на территории «парка» было огромное количество и которые напоминали город для невольников, находились 1645 работников-мужчин, 455 женщин и 98 охранников, всего 2198 человек.
Портал пока не сообщает о дальнейшей судьбе работников, среди которых, по данным российских дипломатов, могут быть россияне.
Ранее сообщалось, что в рабстве в Мьянме могут находиться десятки россиян. Также стало известно о гибели в лагере для рабов гражданки Белоруссии.