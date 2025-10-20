Трамп: у США есть вооружения, о которых многие даже не знают

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США есть передовые вооружения, о многим даже неизвестно.
«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают», — сказал Трамп представителям СМИ на встрече в Белом доме.
Он также подчеркнул, что США опережают КНР во всех военных сферах, кроме кораблестроения. Трамп добавил, что в этом направлении США скоро их догонит.
Ранее историк технологий из Технологического университета Чалмерса в Гетеборге Саара Матал заявил, что Трамп хочет сравнять США с Россией по числу ледоколов, закупая корабли у Финляндии.
