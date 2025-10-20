В Минске 25 октября изменится работа общественного транспорта. Подробности

В Минске в субботу, 25 октября, будет скорректирована работа некоторых автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили в организации «Столичный транспорт и связь».
Так, в связи с проведением республиканского субботника работа коммунального пассажирского транспорта будет организована по отдельному графику.
Будет организовано выполнение дополнительных рейсов:
— для автобусов №№ 1, 2С, 5Э, 5дЭ, 7А, 21, 25, 26, 30С, 38, 42, 50С, 54, 61, 62Э, 67, 70, 71, 73, 84, 85С, 88С, 96, 97, 100, 104, 106, 107, 112С, 115Э, 127, 135, 138, 144С, 149, 153, 159, 169, 429;
— для троллейбусов №№ 3, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 32, 34, 41, 42, 45, 53, 77, 82;
— для трамваев №№ 1, 3, 6.
Помимо этого, по графику буднего дня будут осуществлять перевозки автобусы №№ 7, 13, 35, 48, 66, 79, 79Д, 108, 108Д, 122Э, 125, 129, 137, 164, 179С, а также троллейбус № 92.
Работа автобуса № 156C будет организована по графику пятницы. При этом работа автобусов №№ 61Д, 148С, 198 будет отменена.
Вносятся корректировки в работу некоторых пригородных маршрутов. Так, дополнительные рейсы организуются для маршрутов:
— № 319Б/319 «Минск — Заславль», от остановочного пункта «Площадь Бангалор» в 5.27, от остановочного пункта «Заславль» в 7.00;
— № 358Б/358 «Минск — Новое Поле», от остановочного пункта «Площадь Бангалор» в 4.30 и 5.30, от остановочного пункта «Новое Поле» в 5.30 и 6.45;
— № 359 «Минск — Леонтьевичи», от остановочного пункта «Завод “Транзистор” в 6.16, от остановочного пункта “Леонтьевичи” в 6.42.