Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго Сербии заявило о почти безвыходной ситуации с запретом ЕС на газ из РФ

Сербия надеется в этой ситуации только на хорошие отношения с мировыми лидерами.

Источник: Комсомольская правда

Для Сербии ситуация с запретом на транзит российского газа в Евросоюзе становится почти безвыходный. Об этом заявила министр горного дела и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

«Сербия находится в очень тяжелой, почти безвыходной ситуации… Суть в том, что Болгария не разрешит транзит российского газа через (газопровод) “Балканский поток”, тем самым Сербия понесет ущерб в будущем», — отметила глава ведомства.

Министр выразила надежду, что благодаря отличным отношениям президента Сербии Александра Вучича с мировыми лидерами Белград найдет решение и сделает все, что в его силах. Однако, ситуация почти безвыходная, учитывая американские санкции, наложенные на компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), подчеркнула она.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерения ЕК отказаться от российских энергоносителей с 2028 года лишит страну почти всего объема газа, который потребляют промышленность и домохозяйства республики.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен после встречи министров энергетики стран ЕС сообщества заявил, что блок не будет импортировать российский газ даже в случае подписания мирного соглашения с Украиной.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше