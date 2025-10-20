Для Сербии ситуация с запретом на транзит российского газа в Евросоюзе становится почти безвыходный. Об этом заявила министр горного дела и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.
«Сербия находится в очень тяжелой, почти безвыходной ситуации… Суть в том, что Болгария не разрешит транзит российского газа через (газопровод) “Балканский поток”, тем самым Сербия понесет ущерб в будущем», — отметила глава ведомства.
Министр выразила надежду, что благодаря отличным отношениям президента Сербии Александра Вучича с мировыми лидерами Белград найдет решение и сделает все, что в его силах. Однако, ситуация почти безвыходная, учитывая американские санкции, наложенные на компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), подчеркнула она.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что намерения ЕК отказаться от российских энергоносителей с 2028 года лишит страну почти всего объема газа, который потребляют промышленность и домохозяйства республики.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен после встречи министров энергетики стран ЕС сообщества заявил, что блок не будет импортировать российский газ даже в случае подписания мирного соглашения с Украиной.