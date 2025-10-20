Болгария открывает небо для Путина

Это заявление стало первым практическим шагом со стороны страны-члена ЕС и НАТО по содействию организации саммита, о котором договорились президенты РФ и США в ходе телефонного разговора 16 октября. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже распорядился создать оргкомитет по подготовке встречи в Будапеште и выразил уверенность, что она может привести к установлению мира на Украине.