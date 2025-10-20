Ричмонд
Болгария открывает небо для Путина

Болгария готова сделать исключение из санкционного режима ЕС и открыть свое воздушное пространство для самолета президента России Владимира Путина, если он направится на встречу с Дональдом Трампом в Будапешт.

Болгария готова сделать исключение из санкционного режима ЕС и открыть свое воздушное пространство для самолета президента России Владимира Путина, если он направится на встречу с Дональдом Трампом в Будапешт. Об этом сообщил министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев.

В эфире Болгарского национального радио (БНР) он объяснил позицию Софии, которая идет вразрез с общей линией Брюсселя.

«Когда прилагаются усилия для достижения мира, и если условием этого является встреча, то логично, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами… А как предполагается провести встречу, если один из участников не сможет приехать?» — заявил министр.

Это заявление стало первым практическим шагом со стороны страны-члена ЕС и НАТО по содействию организации саммита, о котором договорились президенты РФ и США в ходе телефонного разговора 16 октября. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже распорядился создать оргкомитет по подготовке встречи в Будапеште и выразил уверенность, что она может привести к установлению мира на Украине.

Сегодня уже состоялась и телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио, на которой обсуждалась подготовка к саммиту в Будапеште.

