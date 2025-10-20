Эксперт РАН Межевич объяснил, как Украину намерены частично принять в ЕС

По его словам, такой подход позволит Брюсселю самостоятельно определять, какие права и обязанности будет получать Киев. Эксперт отметил, что это делается для обхода мнения Венгрии, которая открыто заявляет о возможном сокращении финансирования для остальных стран ЕС в случае полноценного вступления Украины.