Эксперт РАН Межевич объяснил, как Украину намерены частично принять в ЕС

Украине предлагают вариант частичного вступления в Европейский союз по отдельным параметрам. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
По его словам, такой подход позволит Брюсселю самостоятельно определять, какие права и обязанности будет получать Киев. Эксперт отметил, что это делается для обхода мнения Венгрии, которая открыто заявляет о возможном сокращении финансирования для остальных стран ЕС в случае полноценного вступления Украины.
Межевич добавил, что другие члены Евросоюза получат не преимущества, а дополнительные проблемы из-за ослабленной экономики и разрушенной инфраструктуры Украины.
Ранее сообщалось, что Европа готовит план для Украины в случае непредвиденных обстоятельств.