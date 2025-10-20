Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассчитывает на справедливую торговую сделку с Си Цзиньпином

США ранее смогли выработать выгодные торговые сделки с Евросоюзом и Японией, отметил Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на достижение справедливых условий в торговом соглашении с Китаем в ходе запланированной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.

Трамп подчеркнул, что ранее Штаты успешно заключили выгодные торговые соглашения с Европейским союзом и Японией.

«И с Южной Кореей, где я встречусь с председателем Си, мы выработали очень справедливую сделку. И я ожидаю, что мы, вероятно, выработаем очень справедливую сделку с председателем КНР Си», — заявил лидер США, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Ранее, 17 октября, президент США выразил уверенность, что взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином будут успешными при условии заключения честного и равноправного соглашения между сторонами.

11 октября Трамп заявил о намерении ввести с 1 ноября стопроцентные пошлины на весь импорт из Китая в дополнение к уже существующим тарифам.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше