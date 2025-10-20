Трамп рассчитывает на справедливую торговую сделку с Си Цзиньпином

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на достижение справедливых условий в торговом соглашении с Китаем в ходе запланированной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.
Трамп подчеркнул, что ранее Штаты успешно заключили выгодные торговые соглашения с Европейским союзом и Японией.
«И с Южной Кореей, где я встречусь с председателем Си, мы выработали очень справедливую сделку. И я ожидаю, что мы, вероятно, выработаем очень справедливую сделку с председателем КНР Си», — заявил лидер США, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.
Ранее, 17 октября, президент США выразил уверенность, что взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином будут успешными при условии заключения честного и равноправного соглашения между сторонами.
11 октября Трамп заявил о намерении ввести с 1 ноября стопроцентные пошлины на весь импорт из Китая в дополнение к уже существующим тарифам.