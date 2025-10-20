Ричмонд
Трамп заявил, что США располагают секретным современным вооружением

Соединённые Штаты обладают передовыми видами вооружений, о существовании которых широкой публике неизвестно. С таким заявлением перед журналистами в Белом доме выступил президент США Дональд Трамп.

«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают… Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним», — сказал американский лидер.

Ранее философ Александр Дугин высказал мнение, что Дональд Трамп в силу своего жизнелюбивого характера не готов к эскалации конфликта на Украине, который при вмешательстве США может стать ядерным, несмотря на демонстративную риторику, поскольку не является ни фанатиком, ни самоубийцей, хотя способен пожертвовать либеральными принципами ради прагматичной выгоды. Он охарактеризовал импульсивность американского лидера в украинском вопросе как «бурную деменцию», но отметил в ней определённую логику, добавив, что Трамп искусно лавирует между неоконсерваторами и движением MAGA, дистанцируясь от обеих групп, когда их требования становятся для него чрезмерными.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

