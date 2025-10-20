Сийярто: Киев запрашивает у Евросоюза 60 млрд евро на вооружения

По словам Сийярто, в Евросоюзе все еще «царит военный психоз», при этом идеи Брюсселя и Киева «становятся все более бессмысленными». Он отметил, что Украина добивается от Евросоюза в нынешнем году предоставления ей еще 60 млрд евро на дополнительные вооружения. В ходе беседы с журналистами в Люксембурге глава МИД назвал это «безумной суммой».