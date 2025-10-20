Ричмонд
НАБУ и САП обвинили главу Одесского облсовета и его жену в сокрытии доходов

Диденко и его жену депутата Верховной рады подозревают в коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения главе Одесского облсовета Григорию Диденко и его жене депутату Верховной рады Юлии в сокрытии доходов.

«НАБУ и САП предъявили обвинения председателю областного совета и его супруге, народному депутату Украины IX созыва в декларировании недостоверной информации», — говорится в сообщении.

Однако, не указывается название региона, а также имена обвиняемых. В свою очередь украинское издание «Общественное. Новости» уточнило, что речь идет именно о Григории и Юлии Диденко.

По данным НАБУ, в ежегодных декларациях за 2021−2023 годы должностные лица не задекларировали имущество более чем на 8 миллионов гривен. При этом в 2021—2024 годах супруги купили имущества почти на 5 миллионов гривен без подтвержденных источников дохода.

Как писал сайт KP.RU, ранее НАБУ предъявило обвинения бывшему главе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку. Поводом для претензий стали махинации генерала с имуществом. Он, в частности, купил квартиру в Киеве за 522 тысячи долларов, хотя по договору ее стоимость была сильно занижена. Бюро также публиковало сообщение, не называя имени подозреваемого.