В Управлении президента РФ согласны дать исторические названия городам Украины

На Украине населённые пункты должны получить обратно свои исторические названия, это продиктовано простым здравым смыслом. Об этом заявил РИА «Новости» начальник Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников, комментируя соответствующую инициативу Российского военно-исторического общества (РВИО), которая уже получила поддержку властей и была взята на реализацию.