В Управлении президента РФ согласны дать исторические названия городам Украины

На Украине населённые пункты должны получить обратно свои исторические названия, это продиктовано простым здравым смыслом. Об этом заявил РИА «Новости» начальник Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников, комментируя соответствующую инициативу Российского военно-исторического общества (РВИО), которая уже получила поддержку властей и была взята на реализацию.

Источник: Life.ru

«Инициатива членов Научного совета РВИО по возвращению на российские карты, в учебные материалы и общественное пространство исторических названий городов — Днепропетровска, Елизаветграда, Переяславль-Хмельницкого и Кузнецовска — своевременная и верная. Это попросту здравый смысл», — сказал Бочарников.

Он добавил, что уже начата работа по внесению соответствующих изменений. По его словам, в первую очередь исторические названия городов будут вписаны в цифровые карты РФ, для этого привлекут сотрудников Минцифры.

Как писал Life.ru, научный совет Российского военно-исторического общества предложил системные меры для противодействия политике дерусификации, проводимой киевским режимом. РВИО предлагает повсеместно использовать исторические географические и топонимические названия, игнорируя их переименования на Украине. Эта мера должна применяться в СМИ, образовательных учреждениях, книгоиздании и интернет-пространстве для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.