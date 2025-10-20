Ричмонд
Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для полёта в Венгрию

Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолёта президента России Владимира Путина, если тому потребуется пролёт над её территорией для участия во встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Такое заявление в эфире Болгарского национального радио сделал министр иностранных дел страны Георг Георгиев.

Источник: Life.ru

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи. Как может состояться встреча, если один из её участников не сможет на неё прибыть?» — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Напомним, что 16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого стороны договорились о подготовке к личной встрече в Будапеште, поручив эту работу главе МИД РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио. В связи с этим депутат Госдумы Михаил Делягин выступил с неординарными предложениями по обеспечению безопасного перемещения российского президента на данное мероприятие.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

