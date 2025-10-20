Болгария готова предоставить Путину воздушный коридор для полёта в Венгрию

Напомним, что 16 октября состоялся двухчасовой телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого стороны договорились о подготовке к личной встрече в Будапеште, поручив эту работу главе МИД РФ Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио. В связи с этим депутат Госдумы Михаил Делягин выступил с неординарными предложениями по обеспечению безопасного перемещения российского президента на данное мероприятие.