Стало известно, сколько стран ЕС собрались участвовать в трибунале над Россией

Инициатива по созданию специального трибунала по Украине, направленного против России, не получила единогласной поддержки среди всех стран Евросоюза. Как сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас по итогам встречи глав МИД в Люксембурге, участвовать в его работе выразили готовность только 25 государств-членов из 27.