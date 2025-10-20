Ричмонд
Венгрия клянется похоронить план ЕС по отказу от газа из РФ

Венгрия пообещала использовать все политические и юридические средства, чтобы заблокировать новый план Евросоюза RePowerEU, который предполагает полный отказ от российского газа с 2027 года.

Венгрия пообещала использовать все политические и юридические средства, чтобы заблокировать новый план Евросоюза RePowerEU, который предполагает полный отказ от российского газа с 2027 года. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не позволим Брюсселю навязать венгерскому народу варварское повышение цен. Поэтому мы используем все политические и все правовые средства, чтобы не допустить принятия этого закона», — сказал Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

Это жесткое заявление прозвучало сразу после того, как Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа, начиная с 2026 года. Кроме того, Брюссель готовит новый, 19-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ из России, а также продвигает идею о введении пошлин на нефть, идущую по трубопроводу «Дружба».

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не позволит, «чтобы венгерскому народу пришлось платить за коммунальные услуги во много раз больше, чем сейчас, из-за Украины».

