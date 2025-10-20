Венгрия клянется похоронить план ЕС по отказу от газа из РФ

Это жесткое заявление прозвучало сразу после того, как Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа, начиная с 2026 года. Кроме того, Брюссель готовит новый, 19-й пакет антироссийских санкций, который может включить запрет на импорт СПГ из России, а также продвигает идею о введении пошлин на нефть, идущую по трубопроводу «Дружба».