Макрон встречался с ожидающим тюремного заключения экс-президентом Саркози

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл закрытую встречу с бывшим главой государства Николя Саркози за несколько дней до того, как тот должен начать отбывать тюремный срок. Об этом сообщили агентство Le Figaro, уточнив, что беседа состоялась 17 октября в Елисейском дворце и длилась более часа.