Макрон встречался с ожидающим тюремного заключения экс-президентом Саркози

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл закрытую встречу с бывшим главой государства Николя Саркози за несколько дней до того, как тот должен начать отбывать тюремный срок. Об этом сообщили агентство Le Figaro, уточнив, что беседа состоялась 17 октября в Елисейском дворце и длилась более часа.
Позже Макрон подтвердил факт встречи, назвав её «нормальной» и «по-человечески уместной» с учётом статуса Саркози как бывшего президента. В то же время он подчеркнул важность независимости судебной системы и вновь осудил угрозы в адрес судей, участвовавших в рассмотрении дела Саркози.
Напомним, в сентябре парижский суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы за участие в преступном сговоре, связанном с незаконным финансированием его предвыборной кампании 2007 года средствами Латвии. Саркози неоднократно отрицал все обвинения, называя их ложными, и после вынесения приговора вновь заявил о своей невиновности.
Бывший президент начнёт отбывать тюремный срок 21 октября.