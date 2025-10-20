Трамп предупредил о «большой цене», если Москва и Киев не пойдут на мир

После разговора с Путиным Трамп анонсировал вторую встречу с ним — в Будапеште. Дата саммита пока неизвестна, предполагается, что он пройдет в ближайшие недели. Ему будут предшествовать контакты на уровне министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио. 20 октября они провели телефонные переговоры, ожидается также их встреча. По данным Reuters, она может пройти 23 октября.