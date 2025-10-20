Ричмонд
Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС при нарушении соглашения по Газе

Договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинским движением вступила в силу 10 октября.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «уничтожит» палестинское движение ХАМАС, если его руководство нарушит условия мирного соглашения по прекращению огня в секторе Газа.

«Они будут хорошо себя вести, будут милыми, а если нет, то мы уничтожим их, если придется», — сказал президент США, общаясь с представителями СМИ на встрече в Бело доме.

Трамп заявил, что ХАМАС известно, что ему грозит при невыполнении договоренностей по Газе.

Ранее глава Белого дома заявил, что Израиль может возобновить военную операцию в Газе, если он «скажет слово». Такое может произойти при невыполнении движением условий соглашения о прекращении огня, отметил Трамп. Он также предупредил, что если ХАМАС не выполнит обязательство по добровольному разоружению, то США принудительно разоружат группировку.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа, на следующий день оно вступило в силу.

