Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС при нарушении соглашения по Газе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «уничтожит» палестинское движение ХАМАС, если его руководство нарушит условия мирного соглашения по прекращению огня в секторе Газа.
«Они будут хорошо себя вести, будут милыми, а если нет, то мы уничтожим их, если придется», — сказал президент США, общаясь с представителями СМИ на встрече в Бело доме.
Трамп заявил, что ХАМАС известно, что ему грозит при невыполнении договоренностей по Газе.
Ранее глава Белого дома заявил, что Израиль может возобновить военную операцию в Газе, если он «скажет слово». Такое может произойти при невыполнении движением условий соглашения о прекращении огня, отметил Трамп. Он также предупредил, что если ХАМАС не выполнит обязательство по добровольному разоружению, то США принудительно разоружат группировку.
Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа, на следующий день оно вступило в силу.