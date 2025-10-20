«Варварское повышение цен»: В Венгрии раскритиковали план ЕС с отказом от газа РФ

Министр отметил, что власти не позволят, чтобы венгерскому народу пришлось платить за коммунальные услуги во много раз больше, чем сейчас, из-за Украины. Будапешт использует все политические и все правовые средства, чтобы не допустить принятия этого закона, указал Сийярто.