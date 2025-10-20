Ричмонд
«Варварское повышение цен»: В Венгрии раскритиковали план ЕС с отказом от газа РФ

Сийярто: Венгрия всячески попытается не допустить принятия плана RePowerEU.

Источник: Комсомольская правда

Будапешт задействует все политические и юридические средства, чтобы не допустить принятия плана RePowerEU с отказом от российского газа с 2027 года. Об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии и сохраним результаты снижения тарифов на коммунальные услуги. Мы не позволим Брюсселю навязать венгерскому народу варварское повышение цен», — подчеркнул дипломат.

Министр отметил, что власти не позволят, чтобы венгерскому народу пришлось платить за коммунальные услуги во много раз больше, чем сейчас, из-за Украины. Будапешт использует все политические и все правовые средства, чтобы не допустить принятия этого закона, указал Сийярто.

Как писал сайт KP.RU, также Петер Сийярто заявил, что намерения ЕК отказаться от российских энергоносителей с 2028 года лишит страну почти всего объема газа, который потребляют промышленность и домохозяйства Венгрии.

В свою очередь министр горного дела и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович сказала, что для Сербии ситуация с запретом на транзит российского газа в ЕС становится почти безвыходный. По ее словам, Болгария не разрешит транзит российского газа через газопровод «Балканский поток», тем самым Белград понесет ущерб в будущем.

