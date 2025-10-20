Болгария разрешит пролет самолета Путина для встречи с Трампом в Будапеште

Болгария заявила о готовности разрешить пролет самолета президента России Владимира Путина через свое воздушное пространство для его прибытия в Будапешт на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Георг Георгиев.
По данным внешнеполитического ведомства, София поддерживает любые инициативы, направленные на достижение мира и укрепление международного диалога. Георгиев отметил, что организация подобной встречи требует создания всех необходимых условий, включая обеспечение безопасного и прямого маршрута для сторон переговоров.
Ранее KP.RU писал, что Венгрия гарантирует полную безопасность Владимиру Путину во время его визита в Будапешт для проведения переговоров с Дональдом Трампом. По словам венгерского главы МИД Петера Сийярто, российский президент сможет беспрепятственно прибыть в Будапешт и покинуть страну после завершения переговоров.