Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болгария разрешит пролет самолета Путина для встречи с Трампом в Будапеште

Болгария готова открыть небо для президента РФ на переговоры с лидером США.

Источник: Комсомольская правда

Болгария заявила о готовности разрешить пролет самолета президента России Владимира Путина через свое воздушное пространство для его прибытия в Будапешт на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Георг Георгиев.

По данным внешнеполитического ведомства, София поддерживает любые инициативы, направленные на достижение мира и укрепление международного диалога. Георгиев отметил, что организация подобной встречи требует создания всех необходимых условий, включая обеспечение безопасного и прямого маршрута для сторон переговоров.

Ранее KP.RU писал, что Венгрия гарантирует полную безопасность Владимиру Путину во время его визита в Будапешт для проведения переговоров с Дональдом Трампом. По словам венгерского главы МИД Петера Сийярто, российский президент сможет беспрепятственно прибыть в Будапешт и покинуть страну после завершения переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше