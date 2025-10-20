Ричмонд
ЦБ РФ повысил курс доллара до 81,36 рубля

Центробанк России установил на 21 октября 2025 года официальный курс доллара США в размере 81,36 рубля. Об этом сообщается на сайте центрального регулятора.

Источник: Life.ru

По сравнению с предыдущим значением курс американской валюты вырос на 37 копеек. При этом стоимость евро снизилась на 20 копеек и составила 94,38 рубля, а курс китайского юаня незначительно повысился — на одну копейку, до 11,35 рубля.

На днях Life.ru сообщал, что золотой запас России за два года продемонстрировал впечатляющий рост в денежном выражении, увеличившись почти на 142 миллиарда долларов и достигнув к 1 октября 2025 года суммы в 282,1 миллиарда. Такой скачок стоимости объясняется рекордным подорожанием золота на мировом рынке, где цена за тройскую унцию взлетела более чем в два раза — с 1,8 до 4,3 тысячи долларов. При этом в физическом выражении объём золота незначительно сократился, а его доля в общих международных резервах страны составила 39,5%, в то время как валютная часть резервов также выросла, достигнув 431,1 миллиарда долларов.

