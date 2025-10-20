Сербия назвала запрет на транзит российского газа безвыходной ситуацией

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что ситуация с запретом на транзит российского газа в Европейский Союз почти безвыходная для Сербии. Об этом сообщает агентство Tanjug.
Это заявление было сделано после того, как Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России начиная с 1 января 2026 года, с переходным периодом для действующих контрактов до 1 января 2028 года.
Джедович-Ханданович пояснила, что Болгария не будет разрешать транзит газа через газопровод «Балканский поток», что в будущем приведёт к ущербу для Сербии.
Министр выразила надежду, что благодаря хорошим отношениям президента Сербии Александра Вучича с мировыми лидерами, страна найдёт выход из кризиса. Однако она отметила, что ситуация остаётся крайне сложной из-за американских санкций против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).
Ранее глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник усомнился в целесообразности предстоящего запрета на транзит российского газа, указав, что газ по-прежнему поступает в Юго-Восточную Европу через Турецкий поток, и неясно, что именно планируют запретить страны ЕС.